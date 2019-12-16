Москва, , 09:05 — REGNUM Дворец государственных услуг «Мои документы», который располагается в павильоне № 71 на ВДНХ отмечает первую годовщину со дня открытия, сообщается на портале мэра столицы.

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К годовщине приурочена обширная праздничная программа. 21 декабря для москвичей пройдут квесты, мастер-классы и лекции на различные темы.

Так всех желающих научат делать оригами, снежинку или красную звезду, раскроют секреты ораторского мастерства, расскажут, как противостоять стрессу и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во всех 130 центрах «Мои документы» теперь можно оплатить госпошлины и госуслуги.

Подробнее: Все центры «Мои документы» начали принимать оплату госпошлин и госуслуг