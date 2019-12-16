Бухара, Узбекистан, , 09:04 — REGNUM Помещения туалета в одной из школ Каганского района Бухарской области Узбекистана переделали под учебные классы, сообщили в пресс-службе регионального хокимията (администрации).

Руководство области прокомментировало опубликованный в сети видеоролик о занятиях детей в школе №9 Кагана. Материалы были изучены сотрудниками регионального управления народного образования.

Отмечается, что школа, построенная в 1986 году, была рассчитана на 1051 место, тогда как в 2019—2020 учебном году обучаются 1573 человек. В ноябре 2019 года один из туалетов был переоборудован для внеклассных занятий, сообщили в у правлении.

По поручению главы департамента народного образования использование переоборудованной комнаты было прекращено. Для внеклассных занятий будут использоваться обычные кабинеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министерство народного образования Узбекистана ответило на инициативу государственного комитета по развитию туризма о переводе учебных заведений республики на пятидневку. В профильном ведомстве отметили, что отказ от шестидневной учебной недели ухудшит ситуацию в перегруженных школах.

Читайте также: Минобразования Узбекистана раскритиковало предложение о введении пятидневки