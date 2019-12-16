Москва, , 08:58 — REGNUM Вопрос о присвоении звания Героя России чеченцам, воевавшим на стороне боевиков во время военных кампаний в Чечне, режиссер Александр Сокуров задавал президенту РФ Владимиру Путину, а не Рамзану Кадырову. Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».

По словам Сокурова, ему было интересно услышать, что думает по поводу этого Путин, а не чеченский лидер. При этом он отметил, что не видит в слове «националист» плохого смысла: так можно назвать каждого, кто думает о своих родине, народе, семье, культуре.

Кроме того, режиссер считает, что в Чечне в настоящее время происходят вещи, которые «противоречат не только законодательству РФ, но и политической культуре и дисциплине», а «действия Кадырова постоянно нарушают политическую дисциплину и иерархию», пишет MK.ru.

Напомним, в декабре 2019 года в ходе заседания Совета по правам человека при президенте РФ Александр Сокуров высказал мнение о необходимости переосмысления статуса Героя России. По его мнению, им удостаиваются в том числе воевавшие против российских военнослужащих чеченцы, и это неправильно. В ответ на это Путин подчеркнул, что звание Героя России присваивалось лишь тем представителям Чечни, которые осмыслили ситуацию и встали на сторону России, защищая ее интересы.

Комментируя вопрос Сокурова в своем телеграм-канале, Кадыров назвал его слова провокационными и националистическими.

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