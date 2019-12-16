Калуга, , 11:03 — REGNUM Специалисты Калугастата приступили к составлению организационного плана по проведения всероссийской переписи населения — 2020. Будет определено число переписчиков и контролёров. В муниципалитетах начата проверка списков домов на наличие их на реальной местности и в картографическом материале, которая проводится силами регистраторов. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии Калужской области по проведению всероссийской переписи населения 2020 года.

В настоящее время калужские органы местного самоуправления организовали работу по приведению адресного хозяйства в надлежащее состояние, что поможет переписчикам быстро найти каждый дом и переписать каждого жителя области. Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти процедуру переписи можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

Напомним, первые итоги всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021—2022 годах.

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