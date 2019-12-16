Челябинск, , 08:52 — REGNUM В Челябинске чиновники металлургического района отказались давать удостоверение о праве на льготы 80-летней дочери ветерана Великой Отечественной войны, пропавшего в военное время. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Женщина обратилась в райсобес, чтобы оформить удостоверение о праве на льготы, предусмотренные областным законом о поддержке детей войны. Но ей отказали, так как в фамилии её отца в свидетельстве о рождении и в извещении о его гибели оказались разночтения.

Женщине с помощью прокуратуры пришлось обратиться в суд и там устанавливать юридически факт родственных отношений. Требования удовлетворены, решение вступило в силу. Теперь прокуратура контролирует ход исполнения судебного акта.