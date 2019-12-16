Казань, , 08:50 — REGNUM В Татарии расходы на питание, определённые для жителей в процентном соотношении от минимального потребительского бюджета варьируются в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья, но в среднем в третьем квартале 2019 года они составили 32,88%. При общем бюджете, который определён как стоимость минимальных потребностей жителей, 15 663 рубля на питание они тратили 5150 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Данный показатель каждый квартал рассчитывается кабинетом министров Татарии для разных категорий. Так трудоспособный мужчина в третьем квартале 2019 года при минимальном бюджете 17 283 рубля тратил на питание 5765 рублей (33,36%), трудоспособная женщина при бюджете 18 102 рубля на питание тратила 4703 рубля (25,98%). Детский «бюджет» в зависимости от пола и возраста составлял от 9,3 до 15,4 тыс. рублей при тратах на питание от 3,6 до 5,9 тыс. рублей (около 38−39%), у мужчины-пенсионера при бюджете 13 862 рубля на питание было 4238 рублей (около 30,6%), женщины-пенсионера при 13 966 рублей бюджета на питание определено 3889 рублей (27,9%). Инвалиды при бюджете 9,8−10,2 тыс. рублей на питание тратили 3,9−4,2 тыс. рублей, то есть около 40%.

Напомним, в ходе рейтинга выяснилось, что россияне треть своего заработка проедают. При этом по данному показателю из 40 стран РФ занимает 31 место.