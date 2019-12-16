Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:46 — REGNUM В Новокузнецке прошли пожарно-тактические учения в главном корпусе Сибирского государственного индустриального университета, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Кузбассу.

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в вузе начался пожар. Очаг был в помещении книгохранилища на первом этаже. Возникла угроза распространения огня в читальный зал на втором этаже. В это время в аудиториях корпуса находились около 250 человек. Администрация университета организовала эвакуацию, и основная часть людей самостоятельно покинули помещение.

Однако, по замыслу учений, в различных помещениях учебного корпуса оставались люди, отрезанные от путей эвакуации плотным дымом.

«На их поиски были направлены звенья газодымозащитной службы. Условно пострадавшие в короткие сроки были обнаружены и в специальных спасательных устройствах выведены на свежий воздух, а затем переданы медицинским работникам. Одновременно с работой по эвакуации условный источник возгорания в книгохранилище был обнаружен и ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Для ликвидации последствий условного возгорания было привлечено 30 человек и девять единиц пожарной техники.