Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве 16 декабря будет пасмурно, сообщает центр «Фобос».

"В тёплом секторе атлантического циклона день выдастся пасмурным, сырым, с осадками в смешанной фазе и температурным фоном на 5−6 градусов выше положенного по климату», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают облачную погоду с небольшими осадками, преимущественно дождём. Максимальная температура в Москве поднимется от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье — от нуля до 4 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 9 м/с.