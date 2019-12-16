Ставрополь, , 09:00 — REGNUM Имена Героев Советского Союза получили семь улиц Ставрополя, прилегающие к проспекту Российскому в Юго-Западном районе города. Такое решение было принято на заседании топонимической комиссии мэрии, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе городской администрации.

«Появится настоящий квартал героев, что, учитывая близость объектов патриотического воспитания, особенно символично в преддверии празднования 75-летия Победы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь в Ставрополе в названиях улиц увековечены имена абсолютно всех Героев Советского Союза, родившихся или проживавших в городе. Завершат эту традицию имена Михаила Замулы, Василия Копцова, Григория Крамаренко, Константина Лаптева, Дениса Осадчего, Петра Романенко и Григория Рябушко.

Также стало известно, что в 2020 году в Ставрополе появится мемориал героям-авиаторам, а также памятная плита несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей на территории мемориального комплекса «Холодный родник».

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