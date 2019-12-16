Москва, , 08:36 — REGNUM Полодание примерно на пять градусов ожидается в Москве в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщил 16 декабря и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ещё в четверг, 19 декабря, температуры будут «супервысокими», но днём и ночью в пятницу отметка термометра будет находиться около нуля.

«Далее ожидается понижение температуры на один-два градуса», — сказал Вильфанд ТАСС.

Этот период продлится от трёх до пяти дней, но показатели температуры будут выше нормы даже в это время.

В понедельник, 16 декабря, в Москве ожидается +1…+3 °C. Затем 17 декабря потеплеет до +2…+4 °C, 18 декабря — до +3…+8 °C. 19 декабря будет −2…+3 °C, 20 декабря −3…+2 °C.

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