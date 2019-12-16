Кемерово, , 08:30 — REGNUM В Кузбассе в 2019 году регистрировались случаи заболевания лептоспирозом среди домашних животных. За пять лет среди населения региона зарегистрировано семь случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — от 0,04 до 0,18, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отметим, лептоспироз — природно-очаговое инфекционное заболевание животных и людей. У человека протекает в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы и кровоизлияниями.

Источники инфекции — грызуны и насекомоядные, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, свиньи. В организм человека и животных возбудитель проникает через поврежденную кожу и слизистые оболочки полости рта, желудочно-кишечного тракта, глаз, носа, наружных половых органов.

По данным управления ветеринарии Кузбасса, в текущем году положительные результаты на лептоспироз среди крупного рогатого скота и лошадей регистрировались на территории Беловского, Гурьевского, Топкинского, Кемеровского, Промышленновского и Мысковского районов.