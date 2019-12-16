Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, утверждает, что злодеяние, которое он совершил, произошло накануне подачи заявления в ЗАГС о бракосочетании.

Проходящий психиатрическую экспертизу под стражей в Москве Соколов полностью признаёт свою вину в убийстве и пытается извиниться перед родственниками жертвы, пишет «Комсомольская правда».

Согласно письму Соколова, переданному через адвоката, он и Ещенко приняли решение пожениться летом 2018 года и подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года, однако свадьба была отложена из-за финансовых проблем.

«В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы — 28−29 апреля», — утверждает Соколов.

По его словам, он с Ещенко также планировал обвенчаться.

«За все пять лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», — заявляет Олег Соколов.

Напомним, что, по мнению семьи погибшей девушки, Анастасия Ещенко собиралась разорвать отношения с Соколовым и уйти от него. Возможно, об этом она сообщила Соколову накануне трагедии.

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Брат Анастасии рассказывал СМИ, что вечером перед убийством, произошедшим в ночь с 7 на 8 ноября, сестра звонила ему и пожаловалась на то, что Соколов во время ссоры применил к ней силу, после чего она на время ушла из его квартиры, но затем вернулась и была убита.

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Также СМИ сообщали, ссылаясь на источник в следствии, что девушка была убита во сне четырьмя выстрелами в голову из обреза малокалиберной винтовки.

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Напомним, по данным следствия, после убийства Соколов подготовился к сокрытию ее тела, купив в хозяйственном магазине ножовку и большие пакеты. После чего расчленил тело жертвы и успел утопить часть останков в реке Мойка. Во время этого действа он оказался в воде, откуда был извлечен с рюкзаком, в котором находились отрезанные руки девушки.

Сегодня, 16 декабря, горсуд Петербурга рассмотрит апелляцию защиты Соколова на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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