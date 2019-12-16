Фошань, Китай, , 08:16 — REGNUM Десять человек были задержаны в связи с лесным пожаром, который разгорелся в начале декабря текущего года в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в городе Фошань 5 декабря и распространился на площадь 800 га в связи с сильным ветром. Его удалось потушить 9 декабря, жертв или пострадавших зафиксировано не было. В департаменте общественной безопасности района Гаомин города Фошань сообщили, что причиной пожара стал проект бурения, который осуществлялся инженерной компанией.

Всего 10 человек, причастных к инциденту, были задержаны. Продолжается расследование случившегося. Более 3100 человек, включая 133 пожарных машины, три самолета и шесть беспилотников были направлены на тушение пожара. Более 1300 местных жителей были эвакуированы по соображениям безопасности.

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