Марсель, Франция, , 08:07 — REGNUM Клемансе Ботино стала «Мисс Франция — 2020» во время 90-й церемонии, которая состоялась в Dôme de Marseille, главном концертном зале Марселя, и транслировалась в прямом эфире, сообщает Le Figaro.

22-летняя девушка также ранее завоевала титул «Мисс Гваделупа — 2019».

Издание отмечает, что церемония уже в третий раз проводится в Марселе.

Напомним, на конкурсе красоты Клемансе Ботино сменила Ваймаламу Чавес с Таити, которая получила корону «Мисс Франции — 2019» в Лилле в декабре 2018 года.

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