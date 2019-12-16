Пермь, , 08:04 — REGNUM В Перми в Саду камней 15 декабря прошла акция в защиту завода им. Дзержинского. В митинге приняли участие примерно 200 человек, сообщает 59.ru.

Коллектив предприятия выступил против массового сокращение и потребовал вмешательства власти в создавшуюся ситуацию для оказания помощи заводу.

По данным СМИ, руководство машиностроительного завода подало в центр занятости сведения о сокращении 792 человек, таким образом, под увольнение попадают все работники предприятия.

Участники митинга обратили внимание на то, что без такой продукции завода, как сепараторы для военных кораблей, военное кораблестроение в России окажется под угрозой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочие намеревались выйти на митинг еще в октябре. Но власти отговорили коллектив от этого шага, обещав помощь в получении заказа. Акцию отменили в надежде на позитивные сдвиги, но они не последовали. Тогда вновь заговорили о проведении митинга — 25 октября. Однако и он не состоялся, несмотря на то, что проблемы предприятия остались нерешенными.

Добавим, что завод им. Дзержинского находится в стадии банкротства.

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