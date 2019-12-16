Пекин, , 08:04 — REGNUM В Пекине впервые в 2019 году объявлен синий уровень погодной опасности в связи с метелью, окутавшей город, сообщает агентство Синьхуа.

Снег начался на юго-западе Пекина около 19:00 по местному времени 15 декабря, после чего он окутал весь город около полуночи, после чего продолжится весь понедельник 16 декабря, сообщили в Пекинской метеорологической службе.

В большинстве районов города средний уровень осадков ожидается на уровне от 5 до 8 мм. В некоторых районах на севере столицы Китая он может превысить 10 мм, превратившись в метель.

Напомним, что первый этой зимой снег в Пекине выпал в конце ноября, что по меркам города является нормой. Особенно после бесснежной зимы 2018−2019 года, когда снега не было до февраля.

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