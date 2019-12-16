Южно-Сахалинск, 16 декабря 2019, 08:05 — REGNUM Сахалинский волонтёрский проект «Ангелы с крепкими руками» получил престижную премию «Звезда Дальнего Востока», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Проект сахалинцев удостоен премии в номинации «Доброволец». Приз вручен основателю проекта Наталье Русиновой. Суть проекта — помогать больным немощным старикам в доме-интернате для пожилых людей.
Добровольцы ухаживают за стариками, на руках выносят их на прогулки.
Как сообщало ИА REGNUM, премии «Звезда Дальнего Востока» получили клубничная ферма с Камчатки, ферма по производству березового сока из Хабаровского края.