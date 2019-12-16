Пекин, , 07:56 — REGNUM Китай продолжил наблюдать двузначный рост пассажироперевозок на международных авиамаршрутах в ноябре текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Перевозки пассажиров по международным маршрутам в Китае выросли на 17,3% в годовом исчислении за ноябрь, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC). Всего 53,058 млн поездок было совершено самолетами за ноябрь, что на 6% больше, чем годом ранее. Грузовые перевозки выросли на 5,7% в годовом исчислении до 700 тыс. тонн в ноябре 2019 года.

За период с января по ноябрь 2019 года объем пассажирских перелетов увеличился на 8,1% в годовом исчислении, в то время как сектор грузовых воздушных перевозок увеличился на 1,5%.

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