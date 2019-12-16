Пекин, , 07:49 — REGNUM Китай сообщил о наращивании отгрузок телефонов с поддержкой технологии связи пятого поколения 5G, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 5,074 млн 5G-телефонов было отгружено за ноябрь текущего года, что больше, чем суммарные отгрузки за десять предшествующих месяцев, сообщили в Китайской академии информации и технологий связи (CAICT). Отгрузки 5G-смартфонов достигли 8,355 млн штук за 11 месяцев с начала 2019 года. За это же время было представлено 24 новые модели телефонов с поддержкой новейшей технологии.

Стремительный рост отгрузок происходит на фоне спада общих продаж сотовых телефонов. Этот рынок просел на 1,5% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года и на 5,4% за первые 11 месяцев года в годовом исчислении. Отметим также, что Китай в июне текущего года дал зеленый свет на коммерческое использование 5G.