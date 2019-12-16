Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM В Краевой детской библиотеке Камчатки в Петропавловске-Камчатском начала работу мастерская по изготовлению новогодних сувениров «Зимняя фантазия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мастерскую уже назвали «мастерской Деда Мороза». Опытные мастера научат детей изготавливать украшения, наряжать ёлку и дом к главному празднику года.

Как сообщало ИА REGNUM, Новогодний городок открыли в Петропавловске-Камчатском 14 декабря. Город готовится к празднику, для детей работают катки, на главной площади Камчатки установлена новогодняя ёлка.