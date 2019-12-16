Пекин, , 07:43 — REGNUM В Пекине стартовала общественная программа по защите несовершеннолетних от издевательств в Школе, сообщает агентство Синьхуа.

Проект спонсируется совместно Китайским детским и подростковым фондом (CCTF), а также пекинской юридической фирмой «Инкэ». Целью его является обеспечение душевного здоровья и обучение знаниям о самообороне, а также предоставление детям юридической и психологической помощи, если они стали жертвами школьных издевательств или сексуального насилия.

«Подростковая преступность и преступления, совершаемые молодыми правонарушителями, становятся важной проблемой в наши дни», — заявил генеральный секретарь CCTF Чжу Чишэн, добавив, что инциденты с издевательствами в школах, включая кражи, грабежи и сексуальное насилие происходят все чаще.

Программа затронет около 1000 начальных и средних школ по всему Китаю, благодаря чему, как ожидается, она поможет более чем одному миллиону школьников и их семей.