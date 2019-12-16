Пекин, 16 декабря 2019, 07:43 — REGNUM В Пекине стартовала общественная программа по защите несовершеннолетних от издевательств в Школе, сообщает агентство Синьхуа.
Проект спонсируется совместно Китайским детским и подростковым фондом (CCTF), а также пекинской юридической фирмой «Инкэ». Целью его является обеспечение душевного здоровья и обучение знаниям о самообороне, а также предоставление детям юридической и психологической помощи, если они стали жертвами школьных издевательств или сексуального насилия.
Программа затронет около 1000 начальных и средних школ по всему Китаю, благодаря чему, как ожидается, она поможет более чем одному миллиону школьников и их семей.