Москва, , 08:19 — REGNUM Специалисты сайта по трудоустройству поделились результатами исследований заработной платы москвичей по отраслям, сообщает пресс-служба сайта Работа.ру

По данным ресурса, работники IT-сферы в столице на конец 2019 года в среднем зарабатывают около 92 000 рублей. Они возглавляют список высокооплачиваемых профессий.

Второе место по заработку занимают специалисты в сфере транспорта и логистики. В среднем зарплата этих работников в Москве равняется 75 000 рублей. «Бронзу» взяла производственная сфера со средним заработком в 71 000 рублей.

Также аналитики агентства выяснили, что в уходящем году наибольший рост показала зарплата IT-сфере — на 10,2%. За ней — банковское дело — на 7,6%. На третьем месте оказалась сфера маркетинга и рекламы с ростом на 7,4%.

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