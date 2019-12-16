Якутск, , 07:56 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 16 декабря в ходе оглашения своего послания Госсобранию сказал, что 2020 год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — объявляет годом патриотизма в республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это будет лишь малой толикой нашей безмерной благодарности поколению победителей. То, что они сделали для всего мира, для нас, для будущих поколений, не поддаётся никакому измерению. Славное наследие мы должны беречь и передавать своим детям и внукам. Гордость за их подвиг, совершенный во имя мира, — вот что рождает в нас истинный патриотизм», — заявил Айсен Николаев.

По мнению главы республики, год патриотизма укрепит преемственность исторических традиций, будет крепкой основой для воспитания молодого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области, открывая цикл мероприятий в честь 75-летия Победы, прошёл патриотический форум, участие в котором принимали ветераны, студенты, патриотические клубы и региональные власти.