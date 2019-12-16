Нижний Новгород, 16 декабря 2019, 07:37 — REGNUM Депутаты Заксобрания Нижегородской области в открытом обращении просят министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина поручить разработать порядок хранения орудия совершения административного правонарушения, чтобы устранить правовые пробелы в сфере охраны окружающей среды при обнаружении нелегальных свалок. Проект обращения обнародован в базе нормативно-правовых актов области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Своё обращение авторы аргументируют многочисленными письмами из муниципалитетов и от граждан «по вопросам образования несанкционированных свалок».
Народные избранники считают, что лучше всего позволит пресекать повторные нарушения, изъятие орудий совершения правонарушения, в том числе и транспортных средств.
Депутаты отмечают, что широко применять изъятие мешает «отсутствие регламента (порядка) хранения изъятых вещей и документов по делам об административных правонарушениях». Именно этот правовой пробел авторы просят устранить, внеся в действующее законодательство нормы, которые определят порядок хранения вещей, «явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении, применяемый должностными лицами, осуществляющими федеральный и региональный государственный экологический надзор».
Напомним, в декабре 2019 года министр направил главам регионов письмо, в котором предупредил об опасности мусорного коллапса. Дмитрий Кобылкин отметил, что по ряду субъектов Федерации сложилась критическая ситуация с мусором.