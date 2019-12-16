Нижний Новгород, , 07:37 — REGNUM Депутаты Заксобрания Нижегородской области в открытом обращении просят министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина поручить разработать порядок хранения орудия совершения административного правонарушения, чтобы устранить правовые пробелы в сфере охраны окружающей среды при обнаружении нелегальных свалок. Проект обращения обнародован в базе нормативно-правовых актов области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своё обращение авторы аргументируют многочисленными письмами из муниципалитетов и от граждан «по вопросам образования несанкционированных свалок».

"Существующие в настоящее время меры пресечения незаконной деятельности не обеспечивают должным образом решение проблемы образования несанкционированных свалок. Некоторые свалки всего за несколько лет достигают громадных размеров. Незаконные объекты размещения отходов образовались во многом благодаря отсутствию чёткого регулирования в законодательстве отношений по обращению с отходами строительства и сноса и возможности ухода виновных лиц от ответственности ввиду отсутствия серьёзных санкций», — отмечается в обращении.

Народные избранники считают, что лучше всего позволит пресекать повторные нарушения, изъятие орудий совершения правонарушения, в том числе и транспортных средств.

Депутаты отмечают, что широко применять изъятие мешает «отсутствие регламента (порядка) хранения изъятых вещей и документов по делам об административных правонарушениях». Именно этот правовой пробел авторы просят устранить, внеся в действующее законодательство нормы, которые определят порядок хранения вещей, «явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении, применяемый должностными лицами, осуществляющими федеральный и региональный государственный экологический надзор».

Напомним, в декабре 2019 года министр направил главам регионов письмо, в котором предупредил об опасности мусорного коллапса. Дмитрий Кобылкин отметил, что по ряду субъектов Федерации сложилась критическая ситуация с мусором.