Петропавловск-Камчатский, , 07:54 — REGNUM На Командорских островах в Камчатском крае установят памятник исследователю Георгу Стеллеру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Власти Алеутского района Камчатки, что на Командорских островах, согласовали установку памятника исследователю, участнику Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга Георгу Стеллеру. Установить памятник планируется в 2020 году. Он разместится на одном из самых популярных туристических мест Командорских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее потомок Витуса Беринга, гражданин Германии Йохим Руф через СМИ Камчатки обратился к губернатору Владимиру Илюхину с просьбой об установке такого памятника. В 2016 году на Камчатке был торжественно открыт памятник Витусу Берингу, имя исследователя носит университет Камчатки.