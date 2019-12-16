Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Из Новосибирска со 2 января 2020 года можно будет улететь прямым рейсом в Ульяновск — по четвергам и воскресеньям, об этом сообщается на сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Полёты будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines — на воздушных судах Embraer 170.

Рейс из Новосибирска — в 21:05, прилёт — в 22:00. Рейс из Баратаевки — в 22:50, прилёт — в 05:20 следующих суток (для каждого аэропорта указано местное время).

Стоимость билета из Новосибирска по тарифу «Эконом Базовый» — 6 100 рублей.

Отмечается, что направление Новосибирск — Ульяновск включено в перечень субсидируемых по постановлению правительства РФ и софинансируется бюджетами Новосибирской и Ульяновской областей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января авиакомпания S7 Airlines также запускает рейсы из Новосибирска в Магнитогорск.

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