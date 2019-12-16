Чунцин, Китай, , 07:09 — REGNUM Жители района Ваньчжоу города Чунцина на юго-западе Китая 13 декабря собрались вместе на кладбище мучеников, чтобы почтить память советского пилота времен Второй мировой войны, сообщает агентство Синьхуа.

Григорий Кулишенко был капитаном авиационной эскадрильи Советского Союза, которая в 1937 году сражалась в рядах интернационалистов, боровшихся на стороне Китая в войне с фашизмом. Кулишенко в Ваньчжоу — это фамилия нарицательная. Он был среди более чем 2000 советских летчиков, которые вызвались добровольцами помочь Китаю отразить нападение японских интервентов.

Во время своего пребывания в Китае Кулишенко не только обучал китайских лётчиков, но также свирепо сражался против японской авиации вместе со своей эскадрильей. 14 октября 1939 году он подбил шесть японских самолетов. Во время возвращения на базу его перехватили более 20 японских самолетов. Он получил ранение в грудь и левое плечо, один из двигателей его самолета был серьезно поврежден.

Чтобы не допустить падения самолета на центр Ваньчжоу и не допустить гибели местных жителей, он совершил экстренное приземление на реке Янцзы. Двое из его членов экипажа сумели сбежать, выплыв на берег, однако Кулишенко утонул в реке вместе с самолетом.

3 ноября местные жители извлекли из воды его останки и осуществили захоронение, отдав ему все почести. Среди тех, кто пришел почтить его память, были Вэй Инсян вместе с его матерью Тань Чжунхуэй, которые заботятся о могиле Кулишенко вот уже шесть десятилетий.

«Моя мать не была хорошо образована, но у нее благодарное сердце. Кулишенко пожертвовал собой для того, чтобы защитить жителей Ваньчжоу, и мы стали хранителями его могилы, дабы отплатить ему за его доброту. Мы никогда не забудем тех жертв, что были отданы, чтобы помочь нам», — заявил Вэй.

Напомним, что китайская война с японским фашизмом, или Японо-китайская война (1937−1945), стала для Китая одним из самых страшных испытаний, унесшим жизни десятков миллионов человек. Только во время Нанкнинской резни, которая началась 13 декабря 1937 года, японские фашисты за три недели вырезали около 300 тыс. мирных жителей столицы Китайской Республики, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей.

Японцы осуществляли экзекуцию особенно изощренным способом, старясь не прибегать к огнестрельному оружию и орудуя холодным. Свидетельства очевидцев позволяют судить о том, что их действия ничем не отличались от тех зверств, что творили бандеровцы на Украине.