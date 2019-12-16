Москва, , 07:35 — REGNUM В ноябре 2019 года сайт трудоустройства, проведя собственные исследования, дал прогноз повышения заработной платы в 2020 году, сообщает пресс-служба сайта Работа.ру.

По данным сайта, из рассмотренных 1000 отечественных компаний планируют повысить зарплаты в следующем году лишь около четверти.

По словам аналитиков сервиса, «зарплаты продолжат расти на уровне 7−9%». IT-сферу они полагают уже достигшей высшей точки роста заработной платы, однако специалистам этого направления как поднимали зарплаты в прошлом году, так и будут поднимать в 2020, примерно на 10−12%. Также эксперты считают, что предприятия, работающие в области ретейла, производства и строительства в предстоящем году также поднимут оплату труда своих работников.

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