Тюмень, , 06:34 — REGNUM В Тюменской области с 16 декабря 2019 года начинается усиленное патрулирование лесов с целью охраны «новогодних символов» — елей и сосен. Специалисты федерального государственного лесного надзора совместно с полицейскими будут пресекать незаконную деятельность «чёрных лесорубов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте лесного комплекса.

Рослесхоз напоминает, что незаконно срубленное дерево карается штрафом: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. рублей. За незаконную рубку нескольких деревьев, если сумма ущерба превышает 5 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Отмечается, что в предновогодний период 2018—2019 годов в России было незаконно спилено порядка 5 тыс. елей и сосен. Ущерб составил более 557 млн рублей. Большинство нарушений было зафиксировано в Иркутской и Томской областях.