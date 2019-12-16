Хэфэй, Китай, , 06:29 — REGNUM Суд на востоке Китая вынес приговор 30 членам банды расхитителей древних гробниц и еще шести лицам, занимавшимся перепродажей краденных реликвий, сообщает агентство Синьуха.

Сецзяцзийский районный народный суд города Хуайнань в провинции Аньхой приговорил расхитителей к тюремным срокам от двух до тринадцати лет, а также штрафам различного размера. Суд установил, что банда, возглавляемая Цю Гоюем и Бай Вэем, совершила 21 преступление, связанное с разграблением древних гробниц, в период с июля 2016 по март 2018 года.

Среди украденных реликвий были медные мечи, бронзовые зеркала и агатовые шпильки для волос. По данным местного департамента культурных реликвий, ограбленные гробницы относятся к периоду Сражающихся царств (475 — 221 до н.э.) и династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.).

К примеру, украденный бронзовый меч относится к культурной реликвии третьего класса национальной защиты. Полиция конфисковала более 100 единиц реликвий второго и третьего класса национальной защиты у злоумышленников.

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