Бердск, Новосибирская область, , 06:23 — REGNUM В Бердске по решению суда арестован бывший директор управления капитального строительства города Алексей Е. Суд удовлетворил ходатайство следователей 14 декабря. Он арестован на время следствия — до 21 января 2020 года (на 1 месяц и 9 дней), сообщает «Бердск-онлайн».

"Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сразу после задержания конвоировали в суд для избрания меры пресечения. Уголовное дело в отношении Алексея Е. было возбуждено 9 декабря», — уточняет СМИ.

По версии следствия, его деяниями нанесён ущерб на 1,5 млн рублей. По данным источника издания, уголовное дело связано со строительством канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с должности Алексей Е. уволился в марте 2019 года.

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