Новосибирск, , 06:11 — REGNUM В Новосибирске в минувшие выходные прошёл митинг обманутых дольщиков долгостроев на улице Тульской и микрорайона Новомарусино. По данным «Ндн.инфо», на площади перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск — Главный» 14 декабря собрались несколько десятков человек.

«Они потребовали от властей снижения ставки по ипотеке для тех, кто, как и они, оказались обманутыми недобросовестными застройщиками», — уточняет СМИ.

В январе 2020 года обманутые дольщики собираются объявить голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские власти заявили, что на достройку долевых домов с участием средств федерального Фонда защиты дольщиков в 2020 году будет выделено 289 млн рублей из областного бюджета, 1 млрд 26 млн рублей — из федерального бюджета. Средства пойдут на достройку и решение проблем граждан в 18 домах.

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