Владивосток, , 06:05 — REGNUM Необычно тёплая погода, установившаяся в Приморье, по мнению спасателей МЧС не позволит в ближайшее время укрепиться льду на прибрежных акваториях края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Приморью.

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Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, сейчас толщина льда в местах массового выхода людей на лёд составляет от 10 до 15 см. Это залив Петра Великого, бухты острова Русский, северная часть Уссурийского залива, северная часть Амурского залива, заливы Посьет и Славянка.

«Тёплая погода, а в ближайшие трое суток ожидается до четырёх градусов тепла, не позволяет окрепнуть льду, поэтому выход на лёд опасен для жизни», — подчеркнули в ведомстве.

Говоря об образовании льда на реках Приморья, специалисты отметили, что и здесь установился ледостав преимущественно с полыньями. Толщина льда на реках в основном близка к средним многолетним значениям, однако на отдельных участках рек в центральных, северных и южных районах края толщина льда меньше нормы до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в очередной раз обсудят за круглым столом штраф для рыбаков, которые выходят и выезжают на хрупкий лед. Проблеме много лет, погибло много людей, но споры не прекращаются.