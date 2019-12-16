Новосибирск, , 05:55 — REGNUM Скончался главный отоларинголог Новосибирской области профессор Михаил Мельников. Как сообщают местные СМИ, он скончался 14 декабря 2019 года.

«14 декабря ушёл из жизни профессор Михаил Николаевич Мельников, прекрасный хирург, известный в России учёный, один из тех, кто создал современную школу оториноларингологов Сибири», — пишет «Сиб.фм» со ссылкой на президента Российского общества ринологов Андрея Лопатина.

Отмечается, что последний раз Мельников выступал на конгрессе общества ринологов в Сочи в октябре.

Михаил Мельников окончил Новосибирский медицинский институт. С 1994 года работал заместителем начальника управления здравоохранения правительства Новосибирской области, а с 1997 года по 2008 год был завотделением оториноларингологии Новосибирской государственной областной клинической больницы. Его стаж — более 36 лет.

Прощание с Михаилом Мельниковым состоится сегодня, 16 декабря.