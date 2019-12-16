Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В сети появилась видеозапись, на которой водитель автобуса №39, следующего по маршруту «Чистая слобода — улица Тюленина» в Новосибирске, рулит ногами. Отмечается, что видео было снято в пятничный час пик на проспекте Маркса. На странице группы АСТ-54 отмечается, что оно стало хитом недели.

«Хитом этой недели в нашем Instagram стало видео, снятое подписчиком на проспекте Маркса, — говорится в описании к видеозаписи. — В пятничный час пик водитель автобуса НефАЗ, работающего на маршруте №39, решил дать рукам отдохнуть и порулить ногами».

При этом водитель автобуса заметил, что его снимают из соседнего автомобиля, но даже не попытался сменить позу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мнения комментаторов в социальной сети разделились. Одни попытались оправдать поступок водителя общественного транспорта:

«Да человек по 16 — 18 часов за рулём, везёт такое количество людей, все-таки не ученик за рулём, он — профессионал в своей работе, попробуй-ка столько часов отсидеть за рулём».

Другие были возмущены:

«В любом случае, управление пассажирским транспортом, пусть и с помощью одной ноги, мягко говоря, как-то не очень. Да и вообще, к управлению транспортных средств с помощью ног я отношусь не очень».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря 2019 года в городском общественном транспорте Новосибирска подорожал проезд: в трамваях и троллейбусах — с 21 до 23 рублей, в автобусах — с 22 до 24 рублей, в метро — с 22 до 25 рублей.

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