Владивосток, , 05:08 — REGNUM Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica итальянского оператора Costa Cruises, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Судно пришвартовалось возле Морвокзала Владивостока в понедельник, 16 декабря. Costa NeoRomantica хорошо знакомо приморцам — в этом году оно приходит во Владивосток не первый раз. На судне, помимо 1 200 туристов, во Владивосток прибыла делегация корейского города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком. Пассажиров и экипаж лайнера приветствовали церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили традиционные национальные песни и танцы.

Отметим, 2019 год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов — во Владивосток прибыло 10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Камчатку зашли 20 круизных судов, доставивших на полуостров, в общей сложности, 19,5 тыс. туристов. При этом в 2018 году турпоток вырос в два раза, а число иностранных туристов, посетивших регион, составило 13 тыс. человек.