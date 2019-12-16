Москва, , 04:41 — REGNUM Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о планах его ведомства осуществить в 2020 году пуски шести межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила 16 декабря газета «Красная звезда».

Каракаев заявил в интервью, что в следующем году РВСН планирует шесть пусков МБР, один из них — с полигона Капустин Яр, остальные — с космодрома Плесецк.

Командующий добавил, что за текущий год РВСН провели пять таких пусков.

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