Москва, 16 декабря 2019, 04:41 — REGNUM Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о планах его ведомства осуществить в 2020 году пуски шести межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила 16 декабря газета «Красная звезда».
Каракаев заявил в интервью, что в следующем году РВСН планирует шесть пусков МБР, один из них — с полигона Капустин Яр, остальные — с космодрома Плесецк.
Командующий добавил, что за текущий год РВСН провели пять таких пусков.
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