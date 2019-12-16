Владивосток, , 04:14 — REGNUM Зима в Приморье показывает свои причуды: в понедельник, 16 декабря в крае произойдёт небывалое потепление до + 7 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным «Примпогоды», в понедельник на большей части Приморья установятся положительные температуры до +7 градусов. Погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, исключающее осадки. Правда, в северо-восточных районах вероятны слабо отрицательные температуры.

Но уже завтра, 17 декабря, погода вновь поменяется. Со стороны Китая на Приморье выйдет циклон с атмосферными фронтами, станут возможны осадки. Начнётся понижение температурного фона, и в среду в Приморье вернётся обычная зима — в крае заметно похолодает и задуют сильные пронизывающие ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 16 декабря по данным Гидрометцентра России температура поднимется до плюс 5 градусов.