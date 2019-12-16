Якутск, , 03:10 — REGNUM Власти Якутска не в силах справиться с бездомными животными и намерены передать полномочия в этом вопросе на республиканский уровень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом решении мэр Якутска Сардана Авксентьева написала в своём Инстаграм. Она призналась, что на выделяемые 6 млн рублей в год «мы не сможем работать» и для безопасности людей нужно вернуть полномочия.

«Собаки лучше нас. Они умны, честны, способны любить и делают это искренне. С нового года в России вступает в силу новый закон об ответственном обращении с животными. Должны быть созданы приюты, где агрессивные животные будут содержаться пожизненно. Всех остальных мы обязаны стерилизовать, чипировать, вакцинировать и отпустить обратно. Всё это очень не дешево. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, и защите населения от болезней, общих для человека и животных — это государственные полномочия, которые в 2014 году были переданы муниципалитетам республики. При этом, финансирование за эти годы уменьшилось вдвое.

Чтобы исполнять эти функции муниципальное предприятие тратило свои деньги, но вы знаете, что «Жилкомсервис», да и местный бюджет, больше не в состоянии тратить на это свои средства. Речь идёт о десятках миллионов. Нам не хватает даже на ремонт школ и садиков. Мы признаем, что за 6 миллионов рублей в год, которые выделяет республиканский Департамент ветеринарии, мы не сможем работать. На ближайшей сессии Якутской городской думы, в соответствии с федеральным законодательством, наши депутаты рассмотрят вопрос об отказе выполнения городом этих функций и возвращении их обратно на уровень республики. Так будет честнее перед всеми. Прежде всего, для безопасности людей», — написала Сардана Авксентьева.

Жители города оставляют разные комментарии, кто-то жалеет животных, кто-то говорит, что бездомных собак стало меньше, а кто-то предлагает радикальные меры:

«Бродячих собак надо и нужно усыплять, а не стерилизовать, чипировать, вакцинировать».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ноябрьске 15 декабря состоялась выставка, где каждый желающий мог взять кошку или собаку.