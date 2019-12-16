Мадрид, , 01:05 — REGNUM Агрессивное поведение фанатов по отношению к украинскому футболисту команды «Альбасете» Романа Зозули стало причиной приостановки матча в Испании.

Болельщики, пришедшие посмотреть на футбольный поединок между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете», начали скандировать с трибун «нацист», после чего главный арбитр Хосе Антонио Лопес Тока принял решение о приостановки игры.

Фанатов предупредили о недопустимости таких скандирований, и пригрозили прекращением матча в случае их возобновления. Однако после перерыва игра так и не была продолжена.

В Ла Лиге решение судьи поддержали и напомнили о необходимости борьбы с ксенофобией, насилием и расизмом в испанском футболе.

Напомним, украинский футболист Зозуля ранее был в составе «Райо Вальекано», однако спортсмену так и не удалось сыграть за команду ни одного матча из-за бурной реакции болельщиков.