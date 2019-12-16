Нур-Султан, , 00:40 — REGNUM Озвученная писателем и общественным деятелем Казахстана Олжасом Сулейменовым идея переименования Алматы обратно в Алма-Ату нашла поддержку у президента страны Кысым-Жомарта Токаева, сообщает 15 декабря Sputnik Казахстан.

«Название Алма-Ата более масштабное и понятное, — объясняет свою точку зрения Сулейменов. — Звучит широко, в нем точное историческое содержание».

«Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос и он поддержал эту инициативу», — отметил писатель. Однако президент Казахстана считает, что решить этот вопрос должен народ.

Напомним, вопрос о возвращении крупнейшему городу Казахстана прежнего названия периодически встает на повестку дня. У переименование Алматы много сторонников, однако противники указывают на необходимость дополнительных бюджетных трат в связи с этим, и напоминают гражданам страны о наличии других более важных проблем.