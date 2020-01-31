Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

31 января

31 января 1942 года завершилась Барвенково-Лозовская наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов. Хотя город Барвенково был взят, из-за сопротивления врага продвижение Красной армии остановилось на линии Балаклея-Лозовая-Славянск.

31 января 1943 года Войска Донского фронта закончили уничтожение окруженного под Сталинградом врага. В плен удалось взять немецкого генерал-фельдмаршала Паулюса и его штаб.

В Донецкой области Красная армия освободила Красный Лиман, в Ворошиловградской (Луганской) области — города Кременная, Рубежное, Сватово.

31 января 1944 года части 3-го Украинского фронта наступали в районе Кривой Рог. В то же время войска 4-го Украинского фронта наносили удары с юга по Никополю и по Великой Лепетихе.

31 января 1945 года войска 2-го Белорусского фронта отбили контрудары врага северо-западнее Алленштайна. К этому моменту Красная армия рассекла немецкую группу армий «Центр» на три части, одна из которых была прижата к морю на Земландском полуострове, вторая — блокирована в районе Кенигсберга, а третья, самая большая, — окружена южнее и юго-западнее города.

Войска 1-го Белорусского фронта пересекли германскую границу к западу и юго-западу от Познани, заняли 5 городов в Бранденбургской провинции, форсировали реку Одер в районе Кюстрина и захватили плацдарм на ее западном берегу.

Правительство СССР согласилось снабжать Финляндию, вышедшую из войны с СССР на стороне Гитлера и вступившую в войну против гитлеровцев, продовольствием в обмен на стратегическое сырье.