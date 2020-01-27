Москва, 27 января 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
27 января
27 января 1942 года силы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса пересекли Варшавское шоссе в районе Почепок и Лаврищево.
Войска Юго-Западного фронта освободили город и крупный железнодорожный узел Лозовая в Харьковской области.
27 января 1943 года успешно завершилась Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта. Красная армия уничтожила крупную группировку врага между Воронежем и Кантемировкой, разгромили 2-ю венгерскую армию, итальянский альпийский корпус и оперативные резервы группы армий «Б». В связи с успехом операции Ставка утвердила наступление на Харьков и Курск.
Красная армия освободила город Нефтегорск в Краснодарском крае.
27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобождён от блокады. По всему фронту враг отброшен на 65−100 км.
В рамках наступления на Правобережной Украине началась Ровно-Луцкая наступательная операция войск правого крыла 1-го Украинского фронта.
Войска Волховского фронта при поддержке партизан заняли станцию Передольская и перерезали железную дорогу Ленинград — Дно.
Части 2-го Украинского фронта освободили город Шпола в Черкасской области. В Ровенской области Красная армия освободила город Острог.
27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников Освенцима.
Успешно завершилась Инстербургско-Кенигсбергская наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта. Она позволила блокировать восточно-прусскую группировку войск врага.
Правое крыло 1-го Белорусского фронта соединилось с войсками 2-го Белорусского фронта на левом берегу Вислы. Красная армия завершила окружение врага в Познани и освободила 10 городов к северу, западу и югу от города.
Войска 3-го Украинского фронта нанесли контрудар по наступающей на Будапешт группировке врага.