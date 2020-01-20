Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

20 января

20 января 1942 года войска Северо-Западного фронта прекратили Старорусскую наступательную операцию, поскольку даже после продолжительных тяжёлых боёв им не удалось выбить врага из города Старая Русса и перерезать пути отхода врага от Новгорода и Луги. Однако в Тверской области части Северо-Западного фронта освободили город Западная Двина и ещё несколько населённых пунктов и станций.

Красная армия захватила Можайск.

Наступление врага у Феодосии, Владиславовки и Дальних Камышей вынудило советские части отступить на Ак-Монайские позиции, но дальнейшее продвижение вражеских войск в сторону Керченского полуострова было остановлено.

20 января 1943 года завершилась Великолукская наступательная операция войск Калининского фронта. Взяв Великие Луки во второй раз, Красная армия сумела закрепиться в городе и сковать большие силы врага.

Советские части заняли город Невинномысск в Ставропольском крае и город Острогожск в Воронежской области.

20 января 1944 года войска Волховского фронта окружили и ликвидировали вражеские части, не успевшие отступить на запад из района Новгорода. В тот же день город был освобождён.

20 января 1945 года СССР, США и Великобритания от имени ООН подписали в Москве мир с Венгрией.

Войска 3-го Белорусского фронта в Калининградской области заняли город Тильзит.

В результате успешного контрудара враг смог пробить оборону 3-го Украинского фронта, выйти к реке Дунай в районе Дунапентеле и разделить войска фронта на две части.