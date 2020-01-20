Москва, 20 января 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
20 января
20 января 1942 года войска Северо-Западного фронта прекратили Старорусскую наступательную операцию, поскольку даже после продолжительных тяжёлых боёв им не удалось выбить врага из города Старая Русса и перерезать пути отхода врага от Новгорода и Луги. Однако в Тверской области части Северо-Западного фронта освободили город Западная Двина и ещё несколько населённых пунктов и станций.
Красная армия захватила Можайск.
Наступление врага у Феодосии, Владиславовки и Дальних Камышей вынудило советские части отступить на Ак-Монайские позиции, но дальнейшее продвижение вражеских войск в сторону Керченского полуострова было остановлено.
20 января 1943 года завершилась Великолукская наступательная операция войск Калининского фронта. Взяв Великие Луки во второй раз, Красная армия сумела закрепиться в городе и сковать большие силы врага.
Советские части заняли город Невинномысск в Ставропольском крае и город Острогожск в Воронежской области.
20 января 1944 года войска Волховского фронта окружили и ликвидировали вражеские части, не успевшие отступить на запад из района Новгорода. В тот же день город был освобождён.
20 января 1945 года СССР, США и Великобритания от имени ООН подписали в Москве мир с Венгрией.
Войска 3-го Белорусского фронта в Калининградской области заняли город Тильзит.
В результате успешного контрудара враг смог пробить оборону 3-го Украинского фронта, выйти к реке Дунай в районе Дунапентеле и разделить войска фронта на две части.