Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

17 января

17 января 1942 года войска Волховского фронта прорвали оборону врага и, продвинувшись на 10−15 км, начали бои за расширение прорыва.

Силы Западного фронта освободили Рузу и Шаховскую.

В Знаменском районе Смоленской области началось народное восстание, в первый же день освободившее 40 населённых пунктов. В дальнейшем восставшие закрепились на территории 7 сельсоветов, дождались десанта Красной Армии и вместе с ним заняли ещё 25 деревень.

17 января 1943 года части Воронежского фронта вышли к Острогожску, завершив окружение группировки врага между сторожевским и щучьенским плацдармами.

Силы Донского фронта, преследуя врага в районе Сталинграда, вышли к заранее подготовленным вражеским оборонительным рубежам на линии Большая Россошка — Гончара — Воропоново.

Красная армия повторно заняла Великие Луки в Псковской области, а также освободила Миллерово в Ростовской области и Черкесск в Ставропольском крае.

17 января 1944 года войска Ленинградского фронта прорвали главную полосу обороны врага и под угрозой полного уничтожения заставили немецкие части перейти к отступлению на юг.

Завершилась Кировоградская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта, в ходе которой был освобождён Кировград.

Войска Волховского фронта в тяжёлом бою захватили важный узел обороны врага в районе Новгорода и Подберезья.

17 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта совместно с 1-ой польской армией освободили Варшаву.

Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Варта и освободили 5 городов.

Войска 2-го Белорусского фронта освободили города Цеханов и Нове-Място.