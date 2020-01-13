Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

13 января

13 января 1942 года силы Волховского фронта начали наступление в направлениях Кириши, Тосно, Новгорода и Сольцов.

1-я ударная армия Западного фронта с боями вышла на рубеж Ярополец-Ильинское, в то время как 20-я армия продвигалась к Шаховской. Немцы начали отводить главные силы к Гжатску, пытаясь контрударами танковых частей задержать продвижение Красной армии.

В Лондоне состоялась конференция союзных стран, оккупированных Германией. Совместно с Великобританией, США и СССР они приняли декларацию о необходимости суда над немецкими военными преступниками.

13 января 1943 года Красная армия освободила Новочеркасск.

В рамках Острогожско-Россошанской наступательной операции перешли в наступление основные силы 40-й армии Воронежского фронта.

Войска Донского фронта с боями вышли к реке Россошка и прорвали оборону врага на реке Червленая.

Для восполнения потерь на советско-германском фронте Гитлер отдал приказ о «тотальной мобилизации», которая затронула даже оккупированные территории: проживавшие там немцы призывались в Вермахт, а представители других национальностей массово переправлялись в Германию в качестве рабов для выполнения самых тяжёлых работ. Однако восполнить понесённые в войне с СССР людские потери Гитлеру не удалось.

13 января 1944 года ГКО принял постановление о расформировании Центрального штаба партизанского движения и передаче руководства партизанским движением на оккупированной территории Центральным Комитетам коммунистических партий союзных республик, обкомам, крайкомам и штабам партизанского движения.

Красная армия заняла 2 районных центра в Ровенской и Каменец-Подольской областях.

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Белорусских и части сил 1-го Прибалтийского фронтов. Она должна была отсечь группу армий «Центр» (26 января переименована в «Север») от остальных войск врага и уничтожить её.

Войска 1-го Украинского фронта, наступая в направлении польского города Радомско, с боями вышли на подступы к Кельце и к рекам Нида и Пилица. При этом 2-я воздушная армия сделала за день 692 вылета.