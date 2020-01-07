Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

7 января

7 января 1942 года завершилось контрнаступление Красной армии под Москвой, в ходе которого силы Калининского, Западного, Юго-Западного и Брянского фронтов продвинулись на 100−250 км на запад, нанося тяжёлые поражения группировкам врага.

Началась Демянская наступательная операция войск Северо-Западного фронта. Красной армии удалось отделить от остальных сил и окружить 9 дивизий врага, однако к концу апреля вражеским войскам удалось пробиться к окружённым частям. Начиная с мая 1942 года Северо-Западный фронт проведёт 9 наступательных операций в попытке заново взять врага в окружение.

Правое крыло Северо-Западного фронта в Новгородской области начало Старорусскую наступательную операцию.

Опубликована нота Наркома иностранных дел СССР Молотова «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях», основанная на данных, полученных в результате успешного контрнаступления Красной армии.

7 января 1943 года советские части освободили районные центры Степное и Советская на Северном Кавказе.

7 января 1944 года Красная армия освободила 7 районных центров в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

7 января 1945 года войска 2-го Украинского фронта держали оборону против мощных ударов врага северо-западнее и западнее Будапешта. В итоге советские части оставили Эстергом. В то же время Красная армия севернее Эстергома отбросила врага на 20 км.

Войска 2-го Украинского фронта продвинулись к восточной окраине Комарно.

Враг из района северо-западнее Секешфехервара попытался прорвать оборону 3-го Украинского фронта в направлении на Замоль.