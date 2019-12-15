Сува, , 21:53 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ предупреждает российских туристов о том, что на одном из крупных островов Фиджи разгорелась эпидемия кори, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Поясним, что речь идет о крупнейшем острове Вити-Леву, особенно о его южной части. Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter опубликовал сообщение следующего содержания: «Фиджи — эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тыс. заболевших, 21 погибший».

Сотрудники центра добавили, что в данный момент на острове «проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия». Они настоятельно рекомендуют россиянам воздержаться от поездок на остров в обозримом будущем.