Южно-Сахалинск, , 21:50 — REGNUM Эксперты рассказали, как власти и представители туриндустрии планируют развивать туризм на Дальнем Востоке. Основные участники этого диалога собрались на этой неделе в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Как утверждают специалисты, ключ к успеху — привлечение крупных туроператоров. Небольшим компаниям сложно преуспеть, а крупных — не так легко привлечь. Так, например, на эту тему высказалась советник руководителя Федерального Агентства по туризму Наталия Осипова: «туроператоры проводят большую работу, чтобы сделать турпродукт оптимальным по цене и качеству… И нам понадобилось более двух лет, чтобы привести федерального туроператора на Сахалин». Эксперты объясняют это тем, что на Сахалин гораздо тяжелее привлекать туристов, чем, к примеру, на курорты у моря, а затраты колоссальны.

В этом контексте отмечают работу туроператора TUI Россия, который в этом году предложил туристам 7 вариантов тура на Сахалин, с ценой от 16 тысяч рублей (билеты на самолет отдельно). С билетами цена вырастет всего до 40 тысяч — благодаря «плоским» тарифам Аэрофлота.