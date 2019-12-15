Сочи, Краснодарский край, , 21:17 — REGNUM Знаменитый горнолыжный курорт «Роза Хутор"открыл новый, 2019/2020 зимний сезон. Это случилось на неделю раньше, чем изначально планировалось — благодаря благоприятным погодным условиям, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Как сообщало раннее информационное агентство REGNUM, всю первую неделю клиенты смогут купить билеты по специальным тарифам. Кроме этого, их ждут различные музыкальные и развлекательные мероприятия. Однако первую неделю, как полагают эксперты, курорт не будет загружен полностью: все уже запланировали свои отпуска, и немногие могут сорваться раньше. Как уточняет генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Основные даты заездов наших туристов на «Розу Хутор» — 30 и 31 декабря».

Впрочем, пока отдыхающие могут наслаждаться не только особыми ценами, но и свободными трассами — по словам гостей, «пока открыты первые 11 км трассы, и катающихся можно легко пересчитать».